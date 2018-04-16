أمجد طه ساخرا: وظيفة عساكر قطر نقل السوالف

طلال الغامدي(صدى):

سخر خبير الشؤون الاستراتيجة والسياسية أمجد طه، اليوم الاثنين، من قطر وإمكانية مشاركتها في تمارين كتمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” ، الذي ختمت فعالياته اليوم.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” إن شارك يوماً ما نظام قطر ولن يشارك.. في اي تمرين كـ تمرين درع الخليج المشترك 1 بعسكري واحد فـ وظيفته الـ ” نمّام ” بس ينقل السوالف “.

وتابع : ” للمعلومة رفع علم قطر في اي مكان برتوكولي وليس مشاركة من النظام والعلم يمثل اهلنا ولا يمثل تنظيم الحمدين “.

يجدر الإشارة إلى أنه حضر حفل ختام درع الخليج عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين الذي استمر مدة 30 يومًا؛ والذي أكد على اهتمام القيادة الرشيدة بأهمية التعاون والتنسيق العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة لحماية أمن المنطقة.