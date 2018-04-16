بالفيديو.. شباب مسافرون يفاجئون بـ ” ثعبان ” على زجاج السيارة

متابعات(صدى):

رصد مقطع فيديو واقعة طريفة من نوعها، لمجموعة من الشباب، فوجئوا بثعبان على زجاج السيارة أثناء سفرهم، حيث زحف الثعبان على الزجاج الأمامي لسيارتهم.

وأظهر الفيديو، الذي وثقه أحد هؤلاء الشباب من داخل السيارة، الثعبان أثناء ظهور رأسه بشكل مفاجئ، وذلك قبل أن يزحف على زجاج السيارة بشكل مخيف.

فيما بدا من خلال المقطع، حالة من الخوف والرعب انتابت بعض الشباب من منظر الثعبان، فيما دخل بعضهم الآخر منهم في نوبة ضحك من غرابة الموقف.