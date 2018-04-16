بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة.. وفاة ” طالب ” بثانوية الملك فهد

نايف السالم(صدى):

تعرض طالب بثانوية الملك فهد، بالهفوف أثناء إفطاره، لحالة إغماء مفاجئ، أثناء جلوسه على كرسيه في الصف، ويتم نقله للمستشفى، لتفيد بوفاته بعد ذلك.

وبالتطرق للتفاصيل، تلقت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، يوم أمس الأحد، اتصالًا هاتفيًا من قائد ثانوية الملك فهد بالهفوف، ومحضرًا معدًا، يتضمن حدوث حالة إغماء مفاجئ، تعرض لها الطالب حسن بن أحمد بن حسين الموسى، خلال جلوسه على كرسيه في الصف؛ لتناول طعام إفطاره؛ فتم عمل الإسعافات الأولية له، وإبلاغ الهلال الأحمر، الذي باشر نقله إلى المستشفى الذي أفاد بوفاته.

يجدر الإشارة إلى أن المدير العام، أحمد بن محمد بالغنيم، قد أجرى اتصالا هاتفيًا بولي أمر الطالب، حيث قدم تعازيه وزير التعليم والنائب وأسرة التعليم، سائلًا الله أن يغفر له ويرحمه، كما قدم مواساته لقائد المدرسة، ووجه الجهات المعنية بالإدارة؛ لاتخاذ ما يلزم.