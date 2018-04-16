فتاة تثير ضجة بنشر مقاطع إباحية عبر البث المباشر

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت فتاة مغربية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لنشرها مقاطع فيديو لها مع صديقها يمارسان الجنس عبر بث مباشر ، ما اصاب المتابعين بالصدمة والاستياء .

وأحدثت هذه الظاهرة الجديدة والتي تكررت أكثر من مرة، ضجة كبيرة بالمغرب وأثارت موجة غضب واسعة ، ما دفع محامي مغربي كبير بالتقدم ببلاغ للنياة العامة بالدار البيضاء يٌطالب بفتح تحقيق في هذه الظاهرة، والتدخل لحماية السلوك العام داخل المجتمع.

يٌشار إلى أن الفتاة بطلة الفيلم نشرته على حسابها بموقع “ فيسبوك ” ويقول ناشطون إنها مغربية تقيم في إيطاليا، وترغب في أن تروج لنفسها على أنها النسخة الجديدة من الممثلة اللبنانية الإباحية المعتزلة مايا خليفة.

وقالت في تعليقها على الواقعة ، إنها ستنشر مزيداً من الأفلام رداً على من ينتقد ظهورها في الفيلم الأول الذي لاقى استهجاناً واسعاً.