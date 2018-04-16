ماكلارين تقدم نسخة Canada Commission الخاصة من 570S Spider

أوتاوا(صدى):

كوسيلة للاحتفال بتاريخ ماكلارين السباقي وتراثها في السيارات القانونية للطرق في كندا وتكريماً لأساطير في السباقات مثل بروس ماكلارين أو ديني هولمي, تعاونت ماكلارين مع موزعها المحلي في كنداPfaff Automotive لتقديم نسخة خاصة من موديل 570S Spider أطلقت عليها Canada Commission وهي نسخة بأعداد محدودة للغاية حيث ستصنع الشركة منها 5 نسخ فقط ستعدل من قبل قسم العمليات الخاصة في الشركة وتحصل على تعديلات خاصة في التصميم.

ولم تحصل السيارة على تغييرات في المحرك والمواصفات الفنية حيث تبقى بنفس المحرك V8 سعة 3.8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 562 حصان وتسارع في 3.1 ثانية. وستحصل السيارات الخمس الخاصة على لون أبيض جريت نورث بجانب لمسات من اللون الابيض سيلكا وألياف الكربون الحمراء.

كما تم استبدال حروف 570S على أجزاء من أبواب السيارة بألوان العلم الكندي ، وفي الداخل يوجد لون أبيض يتناقض مع فرش جلدي أسود ولمسات ألكانتارا وتبطين أحمر للسقف وعجلة قيادة حمراء ، وسيتم بيع 3 نسخ من السيارة في تورنتو وواحدة في فانكوفر والأخيرة في مونتريال بسعر يبلغ 281 ألف دولار للنسخة. وقد أعلنت الشركة عن هذه النسخة الخاصة في فبراير خلال معرض كندا الدولي للسيارات وفتحت باب الحجز على الموديلات في الفترة الاخيرة.