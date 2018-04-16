أمير الشمالية يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

سعيد العجل(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الدكتور هشال بن عبدالعزيز الخريصي، الذي أطلع سموه على سير العمل بفروع النيابة بالمنطقة ، مثمناً سموه الجهود التي يقوم بها رئيس الفرع وزملاؤه حيال إنهاء القضايا المحالة إليهم .

وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل فرع النيابة بمنطقة الحدود الشمالية والخدمات التي يقدمها والسبل الكفيلة بتقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية ان جهاز النيابة العامة جزء مهم وحيوي في المنظومة العدلية، و له اثر كبير في رفع كفاءة المنظومة العدلية ما ينعكس ايجاباً على التنمية بكافة ابعادها،منوها سموه بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – مثمنا سموه الجهود التي يقوم بها فرع النيابة العامة حيال إنهاء القضايا المحالة إليهم.

من جانبه، قدم الخريصي شكره وتقديره لأمير منطقة الحدود الشمالية ، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق الجميع لكل خير ومصلحة للبلاد والعباد.