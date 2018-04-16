مواطن يروي تفاصيل دهس إخوته على ” طريق الموت ” بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

روى المواطن الستيني عباس موسى البلوشي، تفاصيل وفاة إخوته على طريق الأمير عبدالله، الذي يسمى ” شارع السلامة ” في الطائف، والذي أطلق عليه البعض ” طريق الموت ” حيث سجل دهس 8 أشخاص مؤخرًا.

وقال ” البلوشي ” أن شقيقته ” رابية ” كانت في طريقها إلى المسجد على الجهة الأخرى من الطريق، لتوصيل طعام الإفطار في رمضان إلى كفيفية، حين دهستها عجلات إحدى السيارات على الطريق لتنهي حياتها بذلك.

وتابع ” البلوشي ” راويًا مأساة فقدانه لأخوته في حوادث أليمة على ” طريق الموت ” قائلًا أن أخوه توفي قبل شهرين أمام عينيه أثناء عبوره نفس الطريق، تاركًا خلفه ثلاثة أيتام، مضيفًا وعلامات الأسى والحزن تبدو على قسمات وجهه وعبراته تغالب عينيه: ” السبب هو عدم وجود جسر مشاة أو حواجز، ولابد من وجود حل. ”