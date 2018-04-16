على رأسهم دروغبا ورونالدينيو.. مشاهير الكرة يشاركون في اعتزال ” الهريفي “

نواف السالم(صدى):

من المرتقب أن يشهد حفل اعتزال لاعب النصر السابق فهد الهريفي، حضور كوكبة من نجوم العالم ، والذي من المقرر أن يقام في 25 إبريل الجاري أمام فالنسيا الإسباني.

وكشفت مصادر أنه من المتوقع مشاركة كل من نجم الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، و والبرازيلي رونالدينيو، والإيفواري ديديه دروغبا، والكاميروني صامويل إيتو، والإيطالي فرانشيسكو توتي، والهولندي كلايفرت، والبرتغالي لويس فيغو، والنيجيري جي جي، والمالي عمر كانوتيه.

وخاطبت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الحدث هؤلاء النجوم؛ للحصول على موافقتهم لحضور المباراة.

وعلى جانب أخر يمارس الهريفي تدريبات فردية في أحد الأندية الخاصة، لزيادة معدل اللياقة البدنية، من أجل المشاركة رسميًا في بعض دقائق المباراة.