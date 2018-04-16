خادم الحرمين عن ” درع الخليج ” : نواجه التهديدات بتحالف منسق

عادل الحربي(صدى):

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أن استضافة المملكة لتمرين ” درع الخليج المشترك1 ” واجتماع قوات أكثر من 24 دولة يؤكد على قدرة العرب على العمل ضمن تحالف منسق.

وقال الحساب الرسمي لخادم الحرمين على ” تويتر “: ” في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين درع الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا “.

ويأتي هذا التصريح من خادم الحرمين الشريفين بالتزامن مع حفل اختتام فعاليات تمرين درع الخليج المشترك1 بالجبيل في المنطقة الشرقية، بحضور قادة العرب.

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