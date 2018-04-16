المختبر الخليجي يعقد أول دورة احترافية لتأهيل مهندسي تركيبات الأنظمة الشمسية

سعيد العجل(صدى):

أقام المختبر الخليجي دورة تدريبية احترافية في مجال تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، حيث أقيمت الدورة خلال الفترة ٧- ١٢ أبريل من عام ٢٠١٨ بالشراكة مع شركة يوإل (UL) الأمريكية و بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للطاقة بالدمام. وقد صُممت الدورة لتغطية الجانبين العلمي النظري والعملي التطبيقي لمنح المشاركين شهادة كفاءة عالمية تؤهلهم لبناء وتوصيل واختيار أنظمة الطاقة المتجددة، و غطت الدورة جميع الجوانب الأساسية والاحترافية في مجال تركيب الأنظمة بالإضافة إلى أفضل الممارسات لقياس ورفع أداء الأنظمة الشمسية مع مراعاة جوانب السلامة والموثوقية فيها، إضافة إلى الأنظمة المصاحبة لقياس التدفق الضوئي وعناصر الطقس والحرارة والكفاءة. وقد خضع المشاركون في الدورة لاختبار التأهيل للحصول على شهادة (مركب أنظمة معتمد) في حال النجاح في الاختبار معتمدة من شركة يو إل العالمية .

ويأتي اهتمام المختبر الخليجي في مجال الطاقة المتجددة في تأسيس وبناء المختبر الخليجي للطاقة المتجددة بالشراكة مع شركة يوإل (UL) التي تعتبر أحد كُبرى الشركات العالمية في هذا المجال، وذلك تماشيًا مع توجه المملكة ودول الخليج الممثل بمبادرات وأهداف الرؤى الاستراتيجية في استغلال وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة والذي سيفسح مجالاً واسعاً للاستثمارات في خدمات الطاقة المتجددة بجميع مراحلها، من تصنيع الألواح الشمسية، واختباراتها وتركيبها، وتشغيلها وصيانتها، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية المحلية مما سيفتح فرصاً وظيفية عالية المهارة للفنيين والمهندسين.

والجدير بالذكر أن الدورة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وسيأتي بعدها عدد من الدورات لتأهيل المزيد من المهندسين والفنيين في هذا المجال المهم في المملكة والخليج، وذلك بالتوازي مع خطط وزارات الطاقة وهيئات تنظيم الكهرباء ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والمواصفات والمقاييس السعودية والخليجية.