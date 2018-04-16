محللون أمريكان يؤكدون أن زيارة ولي العهد لواشنطن عرفت العالم بالمملكة

واشنطن(صدى):

كشفت صحف أمريكية عن آراء محللون أمريكان في زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذين أكدوا أن الزيارة عرفت العالم بصورة المملكة الحديثة.

وأوضح جيرالد فييرستين، المحلل في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، والذي عمل أيضًا سفيرًا للولايات المتحدة في اليمن بالفترة من 2010 إلى 2013 أن الزيارة التي امتدت لثلاثة أسابيع لواشنطن، ساهمت بشكل واضح في تعريف العالم بالمملكة والصورة الحديثة التي تسعى للوصول إليها، وهو الأمر الذي يسعى ولي العهد لتقديمه على الساحة الدولية بشكل واضح خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، قال ” فييرستين ” أن: ” في الوقت الحالي نشهد مبادرات كبيرة على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، خاصة وأن 70٪ من السكان السعوديين هم دون سن الثلاثين، وأصبحوا أكثر تعليمًا وتحضرًا. ”