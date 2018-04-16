” رامبيدج ” فيلم المغامرة الأكثر تحقيقا للإيرادات في أمريكا الشمالية

نورة الشهري(صدى):

حاز فيلم المغامرة والحركة الجديد ” رامبيدج ” ، على مركز الصدارة بالنسبة لإيرادات السينما في أمريكا الشمالية، حيث كان هو الأعلى إيرادات هناك ، والتي بلغت 34.5 مليون دولار خلال الأسبوع الجاري.

وجاء الفيلم ببطولة دوين جونسون و ناعومي هاريس، ومن إخراج براد بيتون، فيما تراجع فيلم الرعب ” إيه كوايت بليس ” من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 32.6 مليون دولار، والفيلم بطولة إيميلي بلنت وجون كراسينسكي، ومن إخراج جون كراسينسكي أيضًا.

بينما حاز فيلم الإثارة الجديد ” تروث أور دير ” ، على المركز الثالث بـ 19.1 مليون دولار، وهو من بطولة لوسي هيل، وتايلر بوسي، ومن إخراج جيف ودلو.

أما فيلم الحركة والمغامرة ” ريدي بلاير وان ” ، فتراجع من المركز الثاني إلى الرابع هذا الأسبوع بـ 11.2 مليون دولار، ويلعب دور البطولة في الفيلم تاي شريدان، وأوليفيا كوك، وبن مندلسون، ومن إخراج ستيفن سبيلبرغ.

فيما جاء الفيلم الكوميدي ” بلوكرز ” ، بطولة ليزلي مان وآيك بارينهولتز ومن إخراج كاي كانون، في المركز الخامس بعدما تراجع من الثالث، بإيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.