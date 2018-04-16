بالصور.. سيدة تتبرع بمقتنيات حماتها الثمينة دون أن تدري

عثر رجل على خاتمين يبلغ وزنهما أربعة قيراطات من الألماس بين محتويات صندوق بجمعية خيرية.

وباع جاريث واسب، البالغ من العمر ٣٥ عامًا، الخاتمين بمبلغ ٧٠ ألف جنيه إسترليني خلال المزاد بعد أن ثمنهما، حيث كان أحدهما من الياقوت والآخر به ماسة ضخمة عثر عليهما بين مقتنيات مزاد لجمعية خيرية، يبدو أن صاحبهما قد تبرع بهما دون أن يعرف قيمتهما الحقيقية.

كشف جاريث في تعليقه عن الواقعة ، أن المتبرعة كانت تود التخلص من الصندوق الذي يضم مقتنيات حماتها على الفور، دون أن تدري عما بداخله.