مواطن يعتدي على فريق مساحي تابع لوزارة الإسكان

أبها(صدى):

قام أحد المواطنين بالاعتداء على فريق مساحي، تابع لمؤسسة تنفيذ الأعمال المساحية للاستشاري، لشركة الاتحاد الهندسي السعودي، لمشروع عقد الدراسات والتصاميم، والإشراف على مشاريع تنفيذ البنية التحتية، بمنطقة عسير التابعة لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح الفريق المساحي أنهم أثناء عملهم، توقفت مركبة من نوع ” جيب لكسز ” ، ونزل منها شخص وقام بتحطيم أجهزة المسح، ومنعهم من أداء مهمتهم بموقع وزارة الإسكان؛ ولخوف الفريق من تهجم هذا الشخص، تم الانسحاب من الموقع واكتفوا بتوثيق الحدث، وما قام به الشخص من تكسير الأجهزة، وتعطيل العمل في مشروع تابع للدولة.

ودعا الفريق لضرورة التحقيق في الحادثة، هذا الشخص كما طالب الفريق أيضًا، بتواجد قوة أمنية؛ لحمايتهم حيث إنهم يعملون في موقع حكومي، تابع لوزارة الإسكان، وهم مكلفون بالعمل في هذا الموقع لعدة أيام.