الإعلان عن موعد انتهاء فترة سداد رسوم الأراضي البيضاء بالدمام

نايف السالم(صدى):

أعلن نظام رسوم الأراضي البيضاء التابع لوزارة الإسكان، اليوم الاثنين، عن موعد انتهاء فترة سداد الرسوم في الدمام، داعيًا الأفراد بسرعة السداد قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء، على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن الفترة تنتهي في 20/8/1439هـ.

وفي نفس الجانب، قال ” الأراضي البيضاء ” أن فترة السداد تنتهي في مكة المكرمة في خلال 228 يومًا في 22/3/1440هـ، بينما تنتهي في المدن بدايةً من تاريخ 30/7/1439هـ.