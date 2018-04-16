” بورشة تورينج جي تي 3 ” تثير العيون بلونها الأخضر الزيتوني في السويد

ستوكهولم(صدى):

يقوم تجار بورشة في أوروبا بتسليم نسخ بباقات وألوان خاصة من سيارات بورشة المانيوال الخاصة ومن بين هذه السيارات نسخة بورشة 911 GT3 بباقة Touring ولون أخضر زيتوني موديل 2018 التي ظهرت في ستوكهولم بالسويد مؤخراً, وتأتي السيارة كذلك بعجلات فضية اللون ومكابح حمراء بجانب اللون الفضي الظاهر كذلك في داخل وحدات المصابيح الأمامية LED.

وبينما لا يمكننا أن نرى مقصورة السيارة من الداخل ولكن التفاصيل تؤكد أن السيارة تأتي بمقاعد كاملة خاصة ، وبالنسبة للون الأخضر الزيتوني فهو لون لا يمكن تجاهله سواء أحببتموه أم لا, وكن نفس اللون قد ظهر في موديل بورشة 911 GT3 في السابق من الجيل 991.2 وفي نسخة بورشة GT3 RS سابقة.