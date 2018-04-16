” البيئة ” : إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ 24 ساعة الماضية

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية سجلت إصابة جديدة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في محافظة الخرج .

وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 13861عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 181 حالة، في حين جرى التخلص من3179 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغ واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 8 استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.