بالفيديو.. اندلاع حريق ضخم في زورق لخفر السواحل بميناء السلطان قابوس

مسقط(صدى):

رصد مقطع فيديو، نشوب حريق ضخم في زورق تابع لخفر السواحل بميناء السلطان قابوس في سلطنة عمان، أمس الأحد، وذلك قبل أن تتمكن السلطات من السيطرة عليه وإخماده.

حيث أظهر الفيديو، اندلاع الحريق في الزورق، في حين تسارعت الجهات المختصة بالتوجه لموقع الحريق، لإخماده والسيطرة عليه.

ومن جانبها، كشفت الشرطة العمانية، عن أسباب اندلاع الحريق، مبينة أنه ناجم عن عطل فني في الزورق خلال فترة عمله، فيما لفتت إلى أنه قد تمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع أضرار بشرية، مشيرة إلى أنها نقلت الزورق إلى منطقة آمنة.