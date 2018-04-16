” البيئة ” بالحدود الشمالية تعقد أول ورشة عمل تعريفية لصغار مربي الماشية

سعيد العجل(صدى):

عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع فرع صندوق التنمية الزراعية اليوم أول ورشة عمل تعريفية لصغار مربي الماشية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المهندس صالح السهو ان الورشة تناولت تعريف صغار مربي الماشية بالنشاطات التي يقرضها صندوق التنمية الزراعي المتعلقة بتنمية المناطق الريفية حسب الميز النسبية للمنطقة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020.

وذلك لتذليل العقبات التي تواجه المنتجين المحليين لتوفير مدخلات الإنتاج، وبين المهندس السهو ان الورشة اوضحت لصغار مربي الماشية افضل طرق التربية الصحيحة والسليمة للماشية للحفاظ عليها والعناية بها لتنميتها