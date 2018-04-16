الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة يلتقي السفير الهولندي في الرياض

سعيد العجل(صدى):

التقى المهندس أحمد بن فهد المزيد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة بالرياض سعادة السفير الهولندي لدى المملكة بوست رنتشس.

وعقد الجانبان اجتماعاً جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية، وبحث أوجه التعاون في المجال الثقافي، وسُبل نجاحها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض المهندس المزيد جهود المملكة ممثلة بالهيئة العامة للثقافة في مد جسور التواصل الثقافي مع الدول الأخرى بما يعكس الهوية الثقافية للمملكة وما تشهده من رقي حضاري في مختلف الجوانب.