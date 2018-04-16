بعد تكليفه بعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات.. ” القحطاني ” يشكر خادم الحرمين

نايف السالم(صدى):

أعرب مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على تكليفه بعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني.

وقال ” القحطاني ” اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يشرفني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير، لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد الأمين، حفظهما الله، على الثقة الكريمة بتشريفي وتكليفي بعضوية مجلس إدارة مركز المعلومات الوطني، داعيًا الله عز وجل أن أكون على قدر هذه الثقة الكريمة ” .