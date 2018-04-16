وثائقي يروي رحلة المعجزة الربانية التي روت ظمأ الملايين ” زمزم “

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة الإعلام والاتصال، فيلمًا وثائقيًا بعنوان ” زمزم.. الماء المبارك ” ، يتحدث عن المعجزة الربّانية التي ظهرت في مكة المكرمة، وروت ظمأ الملايين عبر قرون.

حيث يروي الفيلم الوثائقي الذي أنتجته رئاسة شؤون الحرمين، الرحلة التاريخية المشرّفة للماء الطهور ” زمزم ” ، فرصدت خلاله مراحل العناية والتطور لبئر زمزم، والتي استمرت عبر عصور زمنية مختلفة، موضحة كيف كانت بدايته.

كما تتبعت رئاسة شؤون الحرمين خلال الفيلم الوثائقي، إلى أين وصلت هذه المراحل في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله.

ونشرت رئاسة شؤون الحرمين، الفيلم الوثائقي ” زمزم.. الماء المبارك ” ، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الذي بلغت مدته الزمنية نحو 15 دقيقة.