قائمة طعام مأدبة غداء قادة العرب بـ ” قمة القدس ” في الظهران

نايف السالم(صدى):

انطلقت، أمس الأحد، فعاليات الدورة الـ29 من القمة العربية بمدينة الظهران في المنطقة الشرقية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء بمقر انعقاد القمة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي؛ تكريمًا لإخوانه قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة العربية29.

وحضر المأدبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار ضيوف القمة.

وتضمنت قائمة طعام الغداء مجموعة من الأصناف المتنوعة، حيث اشتملت على ” تشكيلة من المقبلات الباردة والساخنة، وجراد البحر الاسكا مع السلمون المدخن، وكافيار واسترا، وسمك القد الأسود، وسوتيه بوك تشوي، ومخللات شيميجي بالفطر، بالإضافة إلى لحم العجل المغذى بالحليب مع موس اللفت، وجذور الخضروات المطهية، وصلصة الموريل، وصدور الدجاج المطهي بالفرن مع صلصة الترافل الطازج “.

كما اشتملت القائمة على ” كورة البندق مع شوكولاتة الدانة كويز، وكريمة البندق، وفالرونا قوناجا، وشرائح الفواكه الموسمية، بالإضافة إلى تشكيله مختارة من المطبخ السعودي “.