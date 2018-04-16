الأحوال المدنية تقدم خدماتها في الهيئة العامة للرياضة

سعيد العجل(صدى):

بدأت الأحوال المدنية منذ يوم أمس (الأحد) في تقديم خدماتها لمنسوبي ومراجعي الهيئة العامة للرياضة ” الرجال ” ، عبر الوحدة المتنقلة، ولمدة خمسة أيام تستمر حتى (الخميس) المقبل.

كما تواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تواجدها في الهيئة العامة للرياضة خلال الأسبوع المقبل، حين تبدأ في تقديم خدماتها للنساء ” منسوبات وزائرات ” ، بداية من يوم (الأحد) المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

من جانبه، أكد المتحدث الاعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الوحدات المتنقلة ستواصل عملها الدؤوب والتنقل بين مناطق ومحافظات المملكة، بهدف مساعدة المواطنين على إنهاء إجراءاتهم في وقت قياسي دون تكبد عناء زيارة المكاتب.

وتابع “نحرص على تواجد الوحدات المتنقلة أيضاً في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، سعياً منها للتخفيف على المواطنين واختصار الوقت والجهد عليهم.