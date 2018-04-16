” الناتو ” يندد باستخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية

دمشق(صدى):

ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، باستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية في دوما، مؤكدًا أنه يجب محاسبته على ذلك.

وعلى جانب آخر، قال أمين عام الناتو أن تركيا تتعرض لتهديدات كبيرة من قبل تنظيمات إرهابية، وذلك في الوقت الذي طالب فيه وزير الخارجية التركي ” الناتو ” بتلبية متطلبات أنقرة خاصة المتعلقة بالأنظمة الصاروخية.

كما كشف وزير الخارجية التركي، اليوم، عن انتظار بلاده من الناتو اتخاذ قرارات في ملف مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى إنه لا يجب التفريق بين التنظيمات الإرهابية.