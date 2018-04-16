بالفيديو.. عراقي يضرب لافتات المالكي وعلاوي بالأحذية

بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مواطن عراقي يمزق صور ولافتات زعيم ائتلاف دولة القانون، ونائب رئيس الجمهورية العراقي، نوري المالكي، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي في العاصمة بغداد.

وأوضح الفيديو، العراقي وهو يقوم بضرب صورة للمرشحة عن ائتلاف دولة القانون ” عالية نصيف ” ، وبجوارها صورة للمالكي، مرددًا: ” أيها الفاسدون ” ؛ حيث يأتي ذلك عقب مرور يوم من تعليق اللافتات في إطار الدعاية الانتخابية للمارثون الانتخابي المقرر الشهر المقبل.

ومن الجدير بالذكر، إنه يعد نوري المالكي أحد المقربين من إيران، ولكن في الانتخابات السابقة، لم يفلح حزب الدعوة الذي يقوده ” المالكي ” من المشاركة في السباق الانتخابي بقائمة موحدة.