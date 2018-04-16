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ضبط معلم هتك عرض طفلة وتحرش بأخريات

ضبط معلم هتك عرض طفلة وتحرش بأخريات
القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من ضبط معلم قام بانتهاكات جنسية بحق طالبات في المرحلة الإبتدائية .

وكانت تقدمت سيدة بشكوى لدي الشرطة تفيد بإقدام معلم على هتك عرض ابنتها الطالبة بالصف الثاني الابتدائي داخل أحد الفصول في المدرسة اثناء وقت الراحة ، كما أكدت طالبات أخريات تحرشه بهن .

على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بهتكه عرض الطالبة مؤكدا أنه “استدعى الطفلة منفردة إلى غرفة مخصصة للمجال الصناعي بالمدرسة، أثناء وقت الراحة وقام بهتك عرضها”.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45763 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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