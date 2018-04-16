ضبط معلم هتك عرض طفلة وتحرش بأخريات

القاهرة(صدى):

تمكنت الشرطة المصرية من ضبط معلم قام بانتهاكات جنسية بحق طالبات في المرحلة الإبتدائية .

وكانت تقدمت سيدة بشكوى لدي الشرطة تفيد بإقدام معلم على هتك عرض ابنتها الطالبة بالصف الثاني الابتدائي داخل أحد الفصول في المدرسة اثناء وقت الراحة ، كما أكدت طالبات أخريات تحرشه بهن .

على الفور تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بهتكه عرض الطالبة مؤكدا أنه “استدعى الطفلة منفردة إلى غرفة مخصصة للمجال الصناعي بالمدرسة، أثناء وقت الراحة وقام بهتك عرضها”.