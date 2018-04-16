روسيا تحذر أمريكا من الاستمرار في غاراتها على سوريا

موسكو(صدى):

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية؛ مهددة إياها بأنها ستتخذ ردًا حازمًا في حال استمرار غارات أمريكا الجوية على سوريا.

وفي سياق متصل، نفت الخارجية الروسية ما قالته بريطانيا بشأن منع دخول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى دوما السورية.

وزعمت الخارجية الروسية أن تأخر وصول فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الكيماوي إلى دوما كان بسبب غارة أمريكية.

ومن الجدير بالذكر، أنه أكد المبعوث البريطاني، اليوم، أنه لم يتم السماح لفريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدخول دوما.