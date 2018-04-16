صحة الطائف توقع شراكة مع الطائف سما

حسين العلي(صدى):

وقعت الصحه في الطائف اتفاقية تعاون بين الشئون الصحية بمحافظة الطائف وشركة الطائف سما .

وقد وقع الشراكه مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف صالح بن سعد المؤنس ورئيس مجلس إدارة شركة سما ( شركة الطائف للاستثمار والسياحة ) بندر آل معمر متضمن عقد اتفاقية وتعاون بين الطرفين وذلك بالشئون الصحية بالطائف .

وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية وقد اتفق الطرفان على تقديم خصومات كبيرة لمنسوبي صحة الطائف الراغبين في استخدام تلفريك الهدا وكذلك الاستفادة من برامج قرية الكر السياحية ومرافقها ومساهمة شركة سما في برامج التوعية الصحية واستضافة زوار وضيوف الشئون الصحية والمشاركة في المؤتمرات واللقاءات التي تقيمها صحة الطائف .

وقال المتحدث الإعلامي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن الشراكات التي تبرمها الشئون الصحية بالطائف ممثلة بإدارة المشاركة المجتمعية مع الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الخيرية والشركات الخاصة ورجال الأعمال، بهدف فتح آفاق جديدة للمشاركة بين الوزارة ومكونات المجتمع بما يحقق تنمية صحية شاملة يعود أثرها على صحة المواطنين .

تجد الاشاره ان صحة الطائف وقعت مؤخرا عقد شراكه واتفاق مع مجمع قلب الطائف تضمن تدشين عيادة متخصصه للعنايه بالمرأه والطفل واقامة البرامج التوعويه لزوار المول.