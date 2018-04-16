بالصور.. ” الاحتطاب ” يغزو الباحة.. والأهالي يطالبون بتكثيف الرقابة على الغابات

إبراهيم الزهراني(صدى):

دعا عدد من أهالي منطقة الباحة، بمنطقة الباحة، بتكثيف الرقابة على الغابات، وإيقاف الاحتطاب الجائر، وقطع الأشجار الخضراء المؤدية للتصحر، خاصة مع استخدام الحطب أو الفحم كتجارة تتكسب منها عدة جهات، مشيرين إلى أن ” الاحتطاب ” أصبح مهنة لمن لا عمل له، سواء مواطن أو مقيم أو متسلل.

وناشد الأهالي بضرورة تشديد العقوبة على المكتسبين، بثروات الوطن ومصادرة المركبات، حيث يأتي هذا بالرغم من تأكيدات زراعة الباحة بالرقابة، وأنها على أفضل حال، مع تأكيدات لجنة حماية البيئة، أن هناك جهات لا تبالي، وأن التعاون أقل من المأمول.

وعلى صعيد آخر، أوضح المهندس سعيد جار الله الغامدي، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ومكاتبه بالمحافظات يقوم بمراقبة الغابات والأودية، والمواقع ذات الكثافة الشجرية، من خلال جولات الفنيين اليومية والمراقبين بالفرع، بلجان التعديات بمحافظات ومراكز المنطقة؛ وذلك بمنع ” الاحتطاب ” ضبط ما قد ينتج من مخالفات.