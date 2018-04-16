بالفيديو.. قبلات وأحضان شيرين وحسام حبيب في أول غناء مشترك بعد الزواج

نورة الشهري(صدى):

حرص الفنان المصري حسام حبيب على مشاركة زوجته الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حفلها في الدار البيضاء المغربية .

حيث غنى العروسان وسط حضور جماهيرى كبير الدويتو الشهير ” كل ما أغني ” في أجواء رومانسية تجلت على خشبة المسرح بينهما ، وكان هذا الدويتو جمع بينهما في 2016، وكان الشرارة التي أثارت الشكوك حول وجود علاقة حب تجمعهما.

وتبادل الزوجان الرقص والقبلات والأحضان وسط صيحات الجمهور، وفور انتهاء الأغنية عزفت لهما الفرقة موسيقى “ زفة العروسين ” .