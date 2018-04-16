” مكافحة المخدرات ” تعلن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية
قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية المتوفرة لديها، على الرتب التالية: ” جندي، وجندي أول، وعريف ” .
حيث يتم استقبال طلبات القبول على الوظائف، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل في الساعة 10 صباحًا، وحتى يوم الخميس 10/ 8/ 1439هـ الساعة 10 صباحًا.
وحدد المديرية، عدة شروط للمتقدمين لهذه الوظائف، وذلك على النحو التالي:
– على المتقدم ألا يكون موظفًا بأي جهة حكومية.
– ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.
– أن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.
– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.
وأتاحت ” مكافحة المخدرات ” ، إمكانية الإطلاع على مزيد من الشروط التي وضعتها، وتقديم الطلبات، من خلال بوابة التوظيف لوزارة الداخلية، عبر الرابط التالي: هنا .
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