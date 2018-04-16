” مكافحة المخدرات ” تعلن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية

فاطمة المالكي(صدى):

قامت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية المتوفرة لديها، على الرتب التالية: ” جندي، وجندي أول، وعريف ” .

حيث يتم استقبال طلبات القبول على الوظائف، خلال الفترة من يوم الأحد المقبل في الساعة 10 صباحًا، وحتى يوم الخميس 10/ 8/ 1439هـ الساعة 10 صباحًا.

وحدد المديرية، عدة شروط للمتقدمين لهذه الوظائف، وذلك على النحو التالي:

– على المتقدم ألا يكون موظفًا بأي جهة حكومية.

– ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

– أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

– أن تتوفر في المتقدم المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة المعلن عنها.

– أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقًا للشروط المحددة.

وأتاحت ” مكافحة المخدرات ” ، إمكانية الإطلاع على مزيد من الشروط التي وضعتها، وتقديم الطلبات، من خلال بوابة التوظيف لوزارة الداخلية، عبر الرابط التالي: هنا .