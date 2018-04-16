صورة على الفيسبوك تودي بحياة شاب

القاهرة(صدى):

تسبب تعليق ساخر على صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي ، في مقتل شاب مصري على يد مجموعة من الأشخاص الذين اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء .

وتعود تفاصيل الواقعة حينما نشبت مشاجرة بين شاب مصري يٌدعى ” عبدالله ” مع مجموعة شباب في أحد شوارع مدينة بورسعيد ، بسبب سخريتهم من صورة نشرها عبر “ فيسبوك ” وتطور الأمر بالاعتداء عليه وضربه بالأسلحة البيضاء وأصابوه بجروح قطعية في أنحاء متفرقة من جسده، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

على الفور انتقلت قوات الشرطة المصرية لمكان الحادث ، وتبين أن ثلاث أشقاء قاموا بالتعدي على الشاب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفروا هاربين .