شيفروليه كولورادو ZR2 Bison تأتي لمنافسة تاكوما TRD Pro

واشنطن(صدى):

تعاونت شيفروليه مع شركة American Expedition Vehicles لتقديم نسخة كولورادو ZR2 AEV التجريبية التي قدمت في نسخة العام الماضي من معرض SEMA ويبدو أن السيارة ستدخل مرحلة الانتاج في وقت قريب, فقد ذكرت تقارير أن نسخة الانتاج من السيارة ستحمل اسم كولورادو ZR2 Bison وقد عرضت على التجار في لاس فيجاس مؤخراً.

وقد أحد التجار الذين شاهدوا السيارة أنها ستكون مطابقة للنسخة التجريبية ولكن باختلافات شكلية بسيطة. وقد رفضت شيفروليه تأكيد الأمر أو نفيه ولكن الموديل التجريبي الذي طرح العام الماضي زود بصادمين للطرق الوعرة وأقواس عجلات كبيرة ووعجلات AEV خاصة باطارات BF Goodrich KM2 35 بوصة للطرق الطينية ومختلف التضاريس مع وحدات اضاءة علوية LED وحماية أسفل جسم السيارة وعوارض تحميل على الصندوق الخلفي مع مبرد داخلي ARB ورافعة.

كما حصلت السيارة علي تعليق محسن وممتصان صدمات Multimatic DSSV معدلة ونوابض تعليق ورقية للطرق الطويلة ولكن نسخة الانتاج في الغالب لن تحصل على كل هذه الاضافات ولكن بعضها فقد سيتحول في نسخة الانتاج .

وكانت السيارة التجريبية قد زودت بمحرك ديزل ديوراماكس سعة 2.8 لتر بقوة 186 حصان وعزم دوران 500 نيوتن متر, ويتوقع أن تأتي نسخة الانتاج كذلك بمحرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 308 حصان وعزم دوران 373 نيوتن متر. ويتوقع ظهور السيارة لدى الموزعين قريباً ولكنها ستكون أغلى من النسخة القياسية التي يبلغ سعرها 40.995 دولار.