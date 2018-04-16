عائلة ” الطباسي ” تكشف تفاصيل فقدانها 10 من أبنائها بحادثة وادي العين

نايف السالم(صدى):

كشفت عائلة ” الطباسي ” ، عن تفاصيل فقدانها 10 من أبنائها، في الحادثة المرورية الأليمة، على طريق وادي العين في محافظة الدلم.

وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز إبراهيم طباسي، أن الحادثة وقعت عندما أراد ابن عمه، التوجه إلى موقع وادي العين بالدلم، لكنه يبدو أنه تعدى الموقع المطلوب، وخلال محاولته الالتفاف والعودة إلى الخط الثاني، اصطدمت بهم مركبة أخرى.

فيما ذكر سعيد طباسي، شقيق المتوفي، أن ” عبدالله ” ، أحد المتوفين بالحادث، ليس مقيما في الدلم، بل حضر من الرياض خصيصًا عشية الحادثة، واتصل على إخوته الثلاثة؛ لمرافقته إلى المتنزه مع أطفالهم، إذ استقلوا معه المركبة، لتكون الرحلة الأخيرة لهم جميعًا.

كما وصف عدد من أفراد العائلة ” الطريق ” ، بأنه صغير وضيق ومهمل، وعليه ضغط مروري كبير؛ لأنه يؤدي الى طريق ” الرياض – الحائر ” .

وبناء على ما سبق، قررت وزارة النقل، بتنفيذ مشروع تمديد استكمال تنفيذ الخط الوصل، بين مخرج وادي العين على طريق الحائر، وحوطة بني تميم وبين المدينة الصناعية بالخرج، بطول 30 كيلو مترًا، في 27 شوال القادم.