اندلاع حريق بمنزل إثر تماس كهربائي بشاحن جوال في خميس مشيط

أبها(صدى):

شهدت محافظة خميس مشيط، صباح اليوم الاثنين، اندلاع حريق في منزل مكون من دورين بحي العزيزية بالمحافظة، بسبب تماس كهربائي بسلك شاحن هاتف جوال، تعرضت على إثرها فتاة عشرينية، لضيق في التنفس.

حيث انحصر الحريق في مجلس مساحته 30 مترًا مربعًا بالدور الأرضي للمنزل، مع اسوداد كربوني نتيجة توابع الحريق، وعليه، باشرت فرق الدفاع المدني الموقع، وعملت على احتواء وإخماد الحريق، وكذلك تهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة.

ومن جانبه، صرح العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في عسير، بأنه لم يصاحب الحادثة أي إصابات، بخلاف حالة واحدة لفتاة عمرها 23 عامًا، والتي تعرضت لضيق تنفس محدود جراء تعرضها لاستنشاق دخان الحريق، فيما تم علاجها بالموقع من قبل مسعفي هيئة الهلال الأحمر، لافتًا إلى أن وضعها حاليًا مستقر.

وكشف ” العاصمي ” ، عن سبب اندلاع الحريق، حيث اتضح من خلال المعاينة والتحقيق الأولي، أنه بسب تماس كهربائي بسلك شاحن هاتف جوال.