محمد منير يطمأن جمهوره بعد عملية جراحية ” أنا زي الفل “

نورة الشهري(صدى):

طمأن النجم المصري محمد منير ، جمهوره ومحبيه ، عن وضعه الصحي ، وقال في تصريح إعلامي ” أنا زي الفل ” .

وتوجه محمد منير خلال التصريح ، بالشكر لجميع من قام بزيارته والاطمئنان على صحته ، مُعبراً عن استياءه بسبب الأخبار الكاذبة التي طالت صحته في الآونة الأخيرة عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه بخير وسيعود إلى منزله خلال ساعات.

وكانت أثارت إشائعات تدهور الوضع الصحي للفنان محمد منير خلال الساعات الماضية، بعد إجرائه عملية جراحية، قلق جمهوره.

وكشف شقيقه ومدير أعماله، محمود منير، عن وضعه الصحي، إذ بين أن شقيقه شعر أخيرًا بمتاعب في منطقة الحالب (قنوات عضلية)، أزيل على إثرها عدد من الحصوات، وهو الآن بصحة جيدة.