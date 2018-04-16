صحة الطائف: 9حالات مابين إصابات ووفيات في حادثي معلمات وطلاب

حسين العلي(صدى):

أكد المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أن الفرق الاسعافية الميدانية لصحة الطائف تعاملت صباح اليوم مع حادثي حافلة معلمات وسيارة طلاب اسفر الحادث و الذي وقع شمال الطائف عن اصابة خمس معلمات باصابات مختلفة وجرى نقلهن بواسطة اسعافات المراكز الصحية الى مستتشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي العلاج اللازم ,وحالتهن مستقرة , فيما اسفر حادث الطلاب عن حالتي وفاة وحالة حرجة واخرى متوسطة.

حيث تم نقل الحالات الى مستشفى قيا العام,وتم تحويل احدى الحالات الى مستشفى الملك عبدالعزيز.لافتا ان الحادثين وقعت بالتزامن قبل بداية الدوام الصباحي ,وقامت غرفة العمليات بادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي بالتنسيق لاسعاف ونقل الحالات لتلقي العلاج اللازم