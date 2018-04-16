جيش المملكة يحتل المركز الثاني عربيا والـ24 عالميا

علي القحطاني(صدى):

احتل جيش المملكة المرتبة الثانية عربيًا والـ24 عالميًا، وذلك وفقًا لمؤشر ” global firepower ” الأمريكي لتصنيف الجيوش، بينما تأتي جمهورية مصر العربية في المركز الأول عربيًا، والعاشر عالميًا.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف العالمي؛ حيث احتلت المركز الأول عالميًا، وتليها في الترتيب روسيا في المركز الثاني، ثم الصين في المركز الثالث.

وفي السياق نفسه، تتمثل معايير التصنيف في: أسلحة الجيش وترسانته، عدد الأفراد العاملين، والصناعة المحلية، والجغرافيا، بالإضافة إلى القدرات اللوجستية، والموارد الطبيعية.