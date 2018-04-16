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بوغبا يقترب من الريال في صفقة تبادلية

بوغبا يقترب من الريال في صفقة تبادلية
ماجد محمد(صدى):

يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مورينيو إلى عقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد الإسباني؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المرتقب أن ينتقل بيل غاريث إلى قلعة الشياطين الحمر، على حساب انتقال بوغبا إلى الملكي.

يجدر الإشارة إلى أن بوغبا لا يشعر بالاستقرار في اليونايتد بينما يعاني بيل من تجاهل زيدان

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

اليوناتيد مو السيتي يا استاذ يا كاتب

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 22 دقيقة

مرنيوا الى أين 😵 لاعب اعتبره محرك الوسط يستبدل بلاعب لو يرفع رجله جاته اصابه أقله جيب لاعب شاب نستفيد منه لسنوات طويله اداره المان اليونايتد فلوس بدون فكر

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