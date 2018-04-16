بوغبا يقترب من الريال في صفقة تبادلية

ماجد محمد(صدى):

يسعى مانشستر يونايتد بقيادة مورينيو إلى عقد صفقة تبادلية مع ريال مدريد الإسباني؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المرتقب أن ينتقل بيل غاريث إلى قلعة الشياطين الحمر، على حساب انتقال بوغبا إلى الملكي.

يجدر الإشارة إلى أن بوغبا لا يشعر بالاستقرار في اليونايتد بينما يعاني بيل من تجاهل زيدان