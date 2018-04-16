بالصور.. جمال امرأة يضعها في مواقف محرجة

واشنطن(صدى):

تعرضت إمرأة أمريكية تٌدعى ” سارة نيبلوك ، 43 عاماً ” للعديد من المواقف المحرجة ، حيث يخطئ الكثيرون في تخمين سنها ويعتقدون أنها شقيقة ابنتها البالغة من العمر ٢٢ عامًا.

وتحظى سارة بنظرات الإعجاب، ويظن الناس أنها أصغر سنًا مما هي عليه، ويصل الأمر إلى طلب بطاقة هويتها عند ارتيادها الملاهي والنوادي .

تعترف الأم لثلاثة بأنها تستخدم حقن البوتكس فقط للحصول على مظهرها.