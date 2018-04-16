بالصور.. جمال امرأة يضعها في مواقف محرجة
تعرضت إمرأة أمريكية تٌدعى ” سارة نيبلوك ، 43 عاماً ” للعديد من المواقف المحرجة ، حيث يخطئ الكثيرون في تخمين سنها ويعتقدون أنها شقيقة ابنتها البالغة من العمر ٢٢ عامًا.
وتحظى سارة بنظرات الإعجاب، ويظن الناس أنها أصغر سنًا مما هي عليه، ويصل الأمر إلى طلب بطاقة هويتها عند ارتيادها الملاهي والنوادي .
تعترف الأم لثلاثة بأنها تستخدم حقن البوتكس فقط للحصول على مظهرها.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3301 ] نشر منذ 33 دقيقة
حقن البوتكس—طيب قولي من اول بدون تردد-
رااايق[ عدد التعليقات: 4484 ] نشر منذ 12 دقيقة
بما أنه * هناك بوتكس *! ومكياج * خلاص الأمر يكون * كلووو كويس *!
alfahd42[ عدد التعليقات: 16530 ] نشر منذ 4 دقائق
اي جمال يع