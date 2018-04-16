” الدوسري ” بطل العالم في لعبة الفيفا.. ومطالب بتكريمه
نجح السعودي مساعد الدوسري في اقتناص بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، عقب تغلبه على الألماني إيغوسفيل.
وعلق الدوسري عقب فوزه معربًا عن سعادته الكبيرة، موضحًا أن رفع اسم المملكة عاليًا هو ما أسعده خلال تلك البطولة.
ووجه اللاعب الشكر لكل من دعمه وسانده خلال مشواره في تلك البطولة، موضحا أن الكأس الذي حصل عليه هو إهداء لهم.
وطالب مغردون بتكرم اللاعب ، وإقامة حفلا له لفوزه بتلك البطولة.
القرشي[ عدد التعليقات: 2219 ] نشر منذ 60 دقيقة
للأسف هناك شباب وشابات من ابناء الوطن من اكتشفن عقارآ لعلاج مرض ما او طوروه وهناك منهم من
يقضي الساعات الطويلة في مختبرات البحوث ومعامل التجارب ليخرج للبشرية بشيء يفيدها ولا يذكرهم ولا حتى
بكلمة عابرة …. آآآآآآآآآآآآه يا القهر
بينما شخص يلهو يضيع وقته فيما لا ينفع في أي شيء سوى اللهو فقط ورغم ذلك تسلط عليه الأضواء وتؤخذ
معه الصور التذكارية ويطلقون عليه القابآ بغير حساب اقلها البطل ….. فعلآ إنه زمن التافهين .
alfahd42[ عدد التعليقات: 16530 ] نشر منذ 53 دقيقة
رفع علم المملكه في كل محفل مهم جدا في كل شي مباح
انا معك يالقرشي بانه يجب ان نسلط الضوء عليهم مثل ماذكرت لاكن هذا تقصير من الاعلام عندنا وعند اغلب الدول العربيه
الاعلام اصبح فقط يبحث عن الماده