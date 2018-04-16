” الدوسري ” بطل العالم في لعبة الفيفا.. ومطالب بتكريمه

نواف السالم(صدى):

نجح السعودي مساعد الدوسري في اقتناص بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، عقب تغلبه على الألماني إيغوسفيل.

وعلق الدوسري عقب فوزه معربًا عن سعادته الكبيرة، موضحًا أن رفع اسم المملكة عاليًا هو ما أسعده خلال تلك البطولة.

ووجه اللاعب الشكر لكل من دعمه وسانده خلال مشواره في تلك البطولة، موضحا أن الكأس الذي حصل عليه هو إهداء لهم.

وطالب مغردون بتكرم اللاعب ، وإقامة حفلا له لفوزه بتلك البطولة.