بالصور.. محايل عسير تستقبل جثمان الشهيد ” يوسف آل عقيل “

أبها(صدى):

شهدت محافظة محايل عسير، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الجندي أول يوسف بن إبراهيم محمد آل عقيل، أحد منسوبي اللواء ” 12 ” بتبوك، والملحق باللواء ” 11 ” بجازان، حيث نقله الطيران العسكري إلى مسقط رأسه في محايل، بعد استشهاده بالحد الجنوبي للمملكة.

واستقبل جثمان الشهيد، أسرته وعدد من مشايخ وأهالي محايل، وقاموا بتأدية صلاة الميت على الشهيد بعد صلاة الظهر اليوم، ووارى جثمانه في الثرى بقرية ” مناظر ” – مسقط رأسه – بالمحافظة.

جدير بالذكر، أن الشهيد ” آل عقيل ” ، كان يبلغ من العمر 22 عامًا، وله من الإخوة ستة ذكور، اثنان منهم يعملان بالجيش، ووالداه على قيد الحياة، الذين عبروا عن عظيم فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، مدافعًا عن دينه ووطنه.