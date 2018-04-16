ماكرون: حربنا على داعش في سوريا لن تؤثر على المدنيين

باريس(صدى):

صرّح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن الدول الثلاث المتحالفة (فرنسا، بريطانيا، أمريكا) في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، ستعمل على التأكد دائمًا بأن الحرب على داعش لن تؤثر على المدنيين.

وأوضح ” ماكرون ” لم يقل إن فرنسا والولايات المتحدة ستبقيان في سوريا، لافتًا إلى أن البيت الأبيض محق بإنهاء مهمته في سوريا عند القضاء على داعش، مؤكدًا: ” احترام القانون الدولي الإنساني والحل السياسي بسوريا أولية لنا في هذا النزاع. ”