طبيب يشكو من رفض مستشفى إجراء جراحة لشاب في ” تغريدة “

أبها(صدى):

غرد طبيب من منطقة عسير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، بشكوى موجهة للمسؤولين بالصحة في المنطقة والوزارة، معربًا خلالها عن استياءه من تعامل مستشفى ” النماص ” الواقعة شمال عسير، مع حالة شاب مريض كانت تستدعي عملية جراحية، حيث رفض المستشفى إجرائها.

واختتم الطبيب تغريدته، آملًا أن تصل رسالته إلى المسؤولين، فلم يجد طريقة لإيصال شكواه للمسؤولين غير ذلك، حيث كشف الطبيب أن حالة المريض ” عاجلة ” ، وتحتاج عملية جراحية، نظرًا لوجود تجمع دموي يهدد حياة الشاب.

ومن جانبها، دافعت ” صحة عسير ” عن ذلك، في بيانِ أصدرته أمس الأحد، حول واقعة المريض وتغريدة الطبيب، أفاد بأن حالة المريض كانت مستقرة ولا تستدعي العملية العاجلة.

ووفقًا للتفاصيل التي وردت بالبيان، تلقت إدارة المستشفى اتصالًا هاتفيًا مساء السبت الماضي، من رئيس قسم العمليات، يفيد بتلقيه طلبًا من الطبيب المذكور، بتجهيز غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية للمريض، الذي أتى الطوارئ وحالته مستقرة وغير طارئة، ولا تستدعي تدخلًا جراحيًا إسعافيًا.

وعليه، أبلغت إدارة المستشفى الطبيب بأن إجراءه بطلب عملية لإنقاذ المريض ” غير نظامي ” .

ومن جانبه، قال الطبيب المغرد، ويدعى ” علي الشهري ” ، وهو استشاري جراحة أنف وأذن وحنجرة بكلية الطب بجامعة الملك خالد، أن الشاب كان قد تعرض لحادث مروري في 22 رجب الماضي، وحضر لعيادته الخيرية بمستشفى النماص العام اليوم التالي، وأثبتت الأشعة إصابته ببعض الكسور، وتصعب إجراء عملية جراحية له إلا بعد شفائه ببعض الأدوية، ثم جرى الاتصال بقسم الطوارئ بالمستشفى، وإبلاغهم بالحالة وإشعارهم أنه بالطريق.

وتابع ” الطبيب ” ، بأنه وصل للمستشفى بالساعة الرابعة من عصر نفس اليوم، ولم يجد أحد بقسم العمليات، فاتصل بطبيبة التخدير وأبلغها بحالة المريض، وأنه يحتاج عملية طارئة، فاعتذرت قائلة: ” مدير المستشفى والمدير الطبي بلغوها بعدم تخدير المريض ” ، لافتًا إلى أنه بعد التواصل مع مدير المستشفى، أكد رفضه إجراء العملية.