لعنة الريال تطارد البايرن قبل معركة دوري الأبطال بأيام

طلال الغامدي(صدى):

لم يتبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة نارية حاسمة بين ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، في إطار دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويلاحق البايرن لعنة الريال قبل أيام من المعركة بينهما، حيث أصيب لاعب البافاري فيدال إصابة قوية منعته من استكمال تدريباته أمس الأحد.

وغادر فيدال التدريبات محمولًا على نقالة؛ مما يشير إلى قوة إصابته؛ حيث شعر بألام في الركبة

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية لتحديد مدة الغياب عن الملاعب وإمكانية المشاركة أمام فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.