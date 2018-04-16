” العقاري ” يكشف عن موعد انتهاء مهلة من صدرت لهم الموافقة على القرض

عادل الحربي(صدى):

أوضح صندوق التنمية العقاري، بأن مهلة السنتين التي مُنحت للذين صدرت لهم الموافقة على القرض ولم ينهوا إجراءاتهم، ستنتهي في شهر شوال القادم من العام 1439هـ.

ورد على استفسار لأحد المواطنين، على حساب ” الصندوق العقاري ” ، على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أنه لا يمكن للمستفيد تمديد المهلة المنتهية، مشيرًا إلى أنه بإمكان من انتهت مهلته، ولم يستفد من القرض التقديم، على وزارة الإسكان بعد ذلك، كما أكد على ضرورة التوجه لوحدة خدمات المستفيدين؛ لاستكمال الإجراءات القانونية وحجز موعد.

يجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري، قد قرر في مارس 2016، تمديد المهلة الممنوحة لجميع المواطنين، الذين صدرت لهم الموافقة على القرض، لمدة سنتين إضافيتين تبدأ من 26 شوال 1437؛ للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة.