3 أنواع لتراخيص دور السينما في المملكة

حمود العنزي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الاثنين، عن أنواع تراخيص السينما في المملكة التي سيتم إصدارها، وفق لائحة الترخيص التي أقرتها وزارة الثقافة والإعلام.

وأوضحت الهيئة أن تراخيص السينما 3 أنواع، وهي ” ترخيص إنشاء دار سينما ” والذي تقدم الهيئة خلاله خطاب موافقة مبدئية للبدء في إجراءات إنشاء دار العرض السينمائية.

وأضافت أن الترخيص الثاني هو ” ترخيص مزاولة نشاط سينمائي ” وهو رخصة للسماح لمشغلي دور السينما بعرض المحتوى الإعلامي في المملكة، والثالث ” ترخيص تشغيل دار السينما ” التي تنقسم إلى ” دار السينما الثابتة، دار السينما المؤقتة، ودار السينما للاحتياج المتخصص “.