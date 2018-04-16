3 أنواع لتراخيص دور السينما في المملكة
كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الاثنين، عن أنواع تراخيص السينما في المملكة التي سيتم إصدارها، وفق لائحة الترخيص التي أقرتها وزارة الثقافة والإعلام.
وأوضحت الهيئة أن تراخيص السينما 3 أنواع، وهي ” ترخيص إنشاء دار سينما ” والذي تقدم الهيئة خلاله خطاب موافقة مبدئية للبدء في إجراءات إنشاء دار العرض السينمائية.
وأضافت أن الترخيص الثاني هو ” ترخيص مزاولة نشاط سينمائي ” وهو رخصة للسماح لمشغلي دور السينما بعرض المحتوى الإعلامي في المملكة، والثالث ” ترخيص تشغيل دار السينما ” التي تنقسم إلى ” دار السينما الثابتة، دار السينما المؤقتة، ودار السينما للاحتياج المتخصص “.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 42 دقيقة
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين …اللهم عليك بأهل الفساد ..اللهم إن كان في سابق علمك أنك لم ترد لهم هداية اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم ارح البلاد والعباد من المفسدين..