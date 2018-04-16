” السعودية للكهرباء ” تدعو مشتركيها لتحديث بياناتهم للاستفادة من الخدمات الإلكترونية

علي القحطاني(صدى):

تهيب الشركة السعودية للكهرباء جميع مشتركيها إلى سرعة تحديث بيانات حساباتهم الخاصة بالخدمة الكهربائية بهدف تحديد طبيعة المستفيد الفعلي من الخدمة، وذلك في إطار خطة الشركة لاعتماد أنظمتها للتعامل المباشر مع المشترك، سواء كان مالكاً أم مستأجراً، كجزء من توجهاتها لتعزيز مستوى الخدمة الكهربائية، وسرعة التواصل مع المشتركين المستفيدين من الخدمة بشكل مباشر.

وبينت “السعودية للكهرباء” أنها تهدف من عملية التحديث تحديد المشترك الذي يستفيد فعلياً من الخدمة الكهربائية، مؤكدة أن تلك الخطوة سوف تسهم في تلبية تطلعات المشتركين في المزيد من الاستفادة من الخدمات الالكترونية، لا سيما فيما يتعلق بفاتورة الاستهلاك الكهربائي، بالإضافة إلى الرسائل الخاصة بإشعارات الفصل المجدول، والابلاغ عن الانقطاعات، والاستفسارات، والشكاوى، وغيرها من خدمات المشتركين.

وأفادت أنه يمكن لأي مشترك تحديث بياناته من خلال الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي (هنا ) ، مناشدة جميع المشتركين المبادرة إلى الاستفادة من الخدمة، خاصة وأن عملية التحديث لا تستغرق سوى دقائق معدودة، وأن ” السعودية للكهرباء ” كانت حريصة على سهولة خطوات التحديث، بحيث يمكن للمشترك أيضاً تحديث بيانات التواصل معه سواء أرقام الهواتف الخاصة به أو البريد الإلكتروني، لكي يتسنى له الاستفادة من الاشعارات والرسائل التوعوية، واستقبال الفاتورة الإلكترونية في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.

وأضافت: ” الخطوة تأتي استكمالاً لخطة ” السعودية للكهرباء ” للتحول الرقمي، والتيسير على المشتركين، وسرعة التواصل معهم، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الالكترونية عبر العديد من القنوات الرقمية، تبدأ بإتاحة تقديم طلبات الخدمة الكهربائية، ومتابعتها، ولا تنتهي باعتماد الفاتورة الالكترونية بدلاً من الورقية لجميع المشتركين من خلال موقع الشركة، وتطبيق الكهرباء على الهواتف الذكية، والبريد الالكتروني، والرسائل النصية القصيرة بالهواتف الجوالة، وغيرها “.

يُذكر أن ” السعودية للكهرباء ” اعتمدت مطلع عام 2018م الجاري الفاتورة الإلكترونية لجميع المشتركين بدلاً من الفاتورة الورقية، وذلك في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي، تنفيذاً للمرسوم الملكي القاضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف رواتب موظفي الدولة، حيث أرسلت الشركة في الـ 28 من يناير الماضي أكثر من 9 ملايين فاتورة إلكترونية.