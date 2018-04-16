بنك التنمية يؤكد تبديد الشباب نصف مصروفاتهم على رغباتهم

عادل الحربي(صدى):

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تبديد الشباب حوالي نصف مصروفاتهم على رغباتهم؛ حيث أكد أنهم يصرفون أكثر من 50% من مصروفاتهم على أشياء تزيد على الحاجة الأساسية، لافتًا إلى أهمية أن يكون لدى الشباب خطط مالية مستقبلية.

وأوضحت مدير برنامج نشر الثقافة المالية والادخار في بنك التنمية الاجتماعية، غادة البريثن، أن هناك مفاهيم مالية خاطئة تشجع الشباب على الصرف، وتحرمهم من تحقيق طموحاتهم، مثل مقولة ” اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب ” ، أو ” فلها وربك يحلها ” ، بالإضافة إلى المبالغة في الولائم بحجة الكرم مع عدم القدرة.

وفي نفس الجانب، قالت ” البريثن ” أنه يجب على أولياء الأمور إشراك أفراد الأسرة في التخطيط المالي والادخار، حتى يصبحوا مشاركين مع رب الأسرة في تحمل المسؤولية، وأن يكونوا قدوة لأبنائهم في ترشيد الاستهلاك المالي والادخار، وألا يكون هدفهم فقط المصروف اليومي دون وجود رؤية مستقبلية.